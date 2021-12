eBay, aspirapolvere Dyson a prezzo folle con questo coupon

Un po' tutte le principali catene stanno lanciando iniziative promozionali legate al Natale (basti vedere i Natalissimi di Unieuro). In questo contesto, il noto portale e-commerce eBay non vuole chiaramente essere da meno, dato che ha lanciato un'offerta niente male su un aspirapolvere Dyson.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, il modello Dyson V7 Motorhead Origin viene adesso venduto a un prezzo pari a 229 euro su eBay. Il costo in precedenza a quanto pare era di 299 euro, quindi già "di base" c'è uno sconto del 23% (in parole povere si possono risparmiare 70 euro). Tra l'altro, il prodotto è venduto direttamente da Dyson, quindi non si passa nemmeno per rivenditori.

In ogni caso, è possibile ottenere un ulteriore risparmio usando un coupon del 15% di sconto proposto da eBay. Più precisamente, il "codice" da inserire al momento dell'acquisto per far scendere ulteriormente il prezzo è DIC21EDAYS, che sarà valido fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021 e può essere utilizzato per un massimo di quattro volte per singolo utente. Per intenderci, applicando questo coupon il costo di Dyson V7 Motorhead Origin scende a 194,65 euro, per un risparmio totale di 104,35 euro.

Approfondendo le altre proposte presenti online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a 376,19 euro e in linea generale, stando ad alcuni tool di comparazione dei prezzi, nessun altro principale store online propone il prodotto a un prezzo basso quanto quello di eBay. Ad esempio, Euronics vende l'aspirapolvere a 329 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.