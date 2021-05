Anche eBay cede alle criptovalute: in arrivo pagamenti ed NFT?

A quanto pare, anche eBay sarebbe pronta a cedere al fascino delle criptovalute. L'amministratore delegato Jamie Iannone, infatti, nel corso di un'intervista ha lasciato intendere che presto le monete virtuali potrebbero fare il loro debutto sull'ex piattaforma d'aste.

Nella chiacchierata tenuta allo Squawk on the Stree di CNBC, il dirigente ha spiegato che eBay "guarda sempre alle forme di pagamento più rilevanti, ed abbiamo intenzione di farlo anche in futuro". Pur precisando che "non abbiamo piani in merito per l'immediato futuro", il CEO ha annunciato che "le criptovalute sono qualcosa che stiamo tenendo d'occhio".

Il CEO ha anche discusso della possibilità di consentire la compravendita degli NFT direttamente sulla piattaforma. Si tratta di un giro d'affari che potrebbe fruttare molto vista la popolarità di cui stanno godendo i token negli ultimi tempi: l'ultimo, incredibile caso è quello della fotografia del meme Disaster Girl che è stato venduto per 470mila Dollari.

Iannone a riguardo ha spiegato che "stiamo capendo come portare gli NFT su eBay in modo semplice" ed ha osservato che sarebbe la naturale evoluzione del business, dal momento che "tutto ciò che è collezionabile è stato su eBay per decenni e continuerà ad essere così anche negli anni a venire".

Nel frattempo, il mondo delle criptovalute è interessato da questo nuovo rally di Ethereum che sta registrando forti rialzi.