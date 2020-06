eBay celebra il ritorno della Serie A con sconti fino al 60% su TV e soundbar

In occasione del ritorno della Serie A, eBay ha lanciato una nuova promozione che permette di godere di sconti fino al 60% su TV e soundbar, con spedizione gratuita. In lista troviamo anche dongle come la NOW TV Stick con un mese di sport, ma vediamo cosa c'è d'interessante.

Tra i televisori, l'OLED 55B9 di LG, con schermo OLED da 55 pollici può essere acquistato a 999 Euro, e viene venduto da un rivenditore che ha il 96,7% di feedback positivi, quindi anche affidabile. In sconto troviamo anche il Samsung UE50TU7172 da 50 pollici Ultra HD 4K a LED, che viene proposto a 349,90 Euro. TCL propone il 65EC780 da 65 pollici ad 843,99 Euro, per un risparmio di 155 Euro rispetto al prezzo precedente di 998 Euro. Fronte Philips, il 70PUS7304 da 70 pollici invece passa a 799 Euro, il 33% in meno dal prezzo di listino di 1.199 Euro. Per quanto riguarda Sony, invece, il 75XG8096 da 75 pollici Ultra HD 4K è disponibile a 1.191,99 Euro.

Passando alle soundbar, la Samsung HW-R450 a 2.1 canali è disponibile a 155,99 Euro, mentre il kit soundbar + subwoofer HW-R550 sempre di Samsung passa a 149 Euro. Interessante anche l'HWK355 a 131,99 Euro.

Infine, la Now TV Stick con un mese di Sport può essere acquistata a 29,99 Euro.