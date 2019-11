eBay è già in clima Black Friday con il nuovo coupon da 100 Euro di sconto

In attesa del Black Friday 2019, sono già partite le prime offerte di Novembre che, come ogni anno, ci condurranno direttamente al venerdì nero dello shopping. Quest'oggi eBay ha lanciato la promozione #RegaliFirstMinute che consente di ricevere fino a 100 Euro di sconto usando un coupon.

Come si può vedere a questa pagina, è usando il codice PREGALI19, sarà possibile ricevere un buono sconto fino a 100 Euro fino al 17 Novembre alle 23:59.

Il funzionamento è molto semplice: basta aggiungere nel carrello uno o più prodotti delle categorie idonee (indicati nel link presente poco sopra) e prima di effettuare il pagamento con PayPal o Carta di Credito e Debito inserire il coupon nell'apposito campo. Il sistema provvederà a scontare in automatico il 5%, per un massimo di 100 Euro sul prezzo originale.

Nelle condizioni leggiamo che il buono non può essere usato in combinazione con altri, e può essere riscattato solo una volta, salvo se non diversamente specificato.

Nella lista dei prodotti presenti nella pagina dedicata troviamo anche iPhone 11 Pro Max da 256GB a 1.379,99 Euro, ma anche il TV LG 55C9 OLED da 55 pollici 4K Ultra HD a 1.249,99 Euro rispetto ai 2.299 Euro di listino, e lo smartphone Xiaomi Mi 9T a 359,99 Euro.