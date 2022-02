eBay, questo codice consente di ottenere fino a 300 Euro di sconto su tanti prodotti

Come di consueto, eBay in questo lunedì ricorda una promozione attiva dallo scorso 7 Febbraio 2022 ed un nuovo coupon che permette agli utenti di ottenere sconti su prodotti già scontati. In questo lunedì di Febbraio 2022, il codice garantisce riduzioni fino a 300 Euro.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata su eBay, il codice "SMARTHOME22" può essere utilizzato sui prodotti presenti per un massimo di 3 utilizzi. La riduzione è del 10% per un massimale di 100 Euro per utilizzo.

Di seguito le categorie di prodotti compatibili:

Sport

Salute e Bellezza

Arredamento

Illuminazione da interno

Elettroutensili e macchine da giardino

Bagno

Articoli per cucina e bar

Macchine da caffè e tè

Notebook, laptop e portatili

Televisori

Home audio e impianti Hi-Fi

Console

Desktop

Smart home e sorveglianza domestica

Giochi

Decoder, satellitari e DTT

Accessori TV e home audio

Networking e reti home

Monitor, proiettori, accessori

L'utilizzo è garantito fino alle 23:59 del prossimo 27 Febbraio 2022, ma attenzione: è richiesta una spesa minima di 20 Euro, altrimenti non sarà possibile utilizzarlo.

Per riscattarlo è necessario aggiungere nel carrello uno o più prodotti, quindi inserire il codice prima di effettuare il pagamento nell campo dedicato. E' possibile effettuare il pagamento con PayPal o con Carta di Credito o di Debito. Termini e condizioni accessibili direttamente tramite la pagina ad hoc raggiungibile tramite il link ad hoc.