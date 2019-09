Su eBay si può comprare un robot da guerra perfettamente funzionante

"Un robot gigante!" può essere la risposta a molte cose. Quale è una delle cose più belle mai concepite dalla mente umana? Cosa potrebbe battere un esercito di carri armati? Meglio i Griffin oppure i Simpson? Cosa compreresti con 51.500 dollari?

"Un robot gigante!" da combattimento pesante 15 tonnellate. Se avete un piccolo gruzzolo da parte, eBay può fare il resto. Avvistato da Motherboard, l'enorme pezzo di metallo chiamato Eagle Prime proviene direttamente da "Pacific Rim" e viene venduto alla modica cifra di $51.500.



Ma chi mai può averlo costruito, un gioiello del genere? Il robot da guerra, perfettamente funzionante è stato costruito da MegaBots, Inc., la stessa compagnia che ha sfidato il Giappone al celeberrimo USA vs Japan Giant Robot Duel, tenutosi nell'ottobre 2017 e trasmesso in live su youtube. Come è andata a finire la battaglia? Beh è durata soltanto tre round e ha vinto l'America, ma lo spettacolo non è stato sufficientemente emozionante, se paragonato allo spettacolo che potrebbe invece dare la bestia d'acciaio in questione!



Il gigantesco robot è alto la bellezza di tre metri e mezzo, è alimentato da un motore Corvette V8 da 430 cavalli di potenza ed ha un prezzo di produzione che si aggira intorno ai 2,5 milioni di dollari. Molto più di quanto chiedono per averlo. Possiede in oltre un artiglio gigante, una gigantesca motosega e la capacità di sparare proiettili. Per non farci mancare nulla, non certo come il robot che legge la bibbia agli anziani.



"Mi sento positivo nei confronti della vendita e sono davvero orgoglioso di quanto siamo arrivati lontano", ha detto Matt Oehrlein, co-fondatore di Megabots, in un'e-mail a Motherboard. "Sarò felice se riusciremo a impedire che Eagle Prime finisca in un deposito di rottami". Quindi mano al portafoglio, c'è un robot che cerca casa.