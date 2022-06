eBay: col nuovo coupon extra sconto del 20% fino al 30 Giugno

E' lunedì, ed arriva il nuovo coupon di eBay che come fatto in altre circostanze consente di risparmiare un'ottima somma di denaro sui prodotti acquistati sul marketplace. Quest'oggi arriva un codice del 20%, utilizzabile fino al 30 Giugno 2022 su tantissimi prodotti già scontati.

Il codice è MENO20ESTATE, e può essere utilizzato massimo due volte per ciascun account con uno sconto massimo per utilizzo di 100 Euro (200 Euro in totale). E' richiesta una spesa minima di 15 Euro, e la deadline per l'utilizzo sono le 23:59 del 30 Giugno 2022.

Di seguito i dettagli:

Codice: MENO20ESTATE

Valore Coupon: 20%

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 2

Sconto max totale per utente: 200€

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Inizio: 13 giugno 2022 ore 9:00

Fine: 30 giugno 2022 ore 23:59

Sono compatibili con il coupon tutti i prodotti presenti nella pagina dedicata su eBay. A livello di elettronica ed informatica, troviamo smartwatch, tablet ed ebook reader, foto e videocamere, cuffie e casse portatili.

Per tutti i termini e condizioni, e la lista dei venditori inclusi, vi rimandiamo direttamente alla pagina ad hoc su eBay. Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta e sicuramente nelle prossime ore e giorni non esiteremo ad indicare su queste pagine le promozioni più significative compatibili con questo coupon.