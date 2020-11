eBay, un coupon omaggio per i regali di Natale: si può usare tre volte!

Nuova promozione lanciata da eBay, che in questo primo lunedì di Novembre dà ufficialmente il via alla stagione natalizia regalando un coupon da 5 Euro da utilizzare tre volte sui regali natalizi.

Il codice da inserire al momento dell’ordine, sui prodotti disponibili a questo indirizzo, è “PITAGIFT2020” e, come indicato nei termini e condizioni, può essere usato tre volte per ogni utente fino al 15 Novembre.

E’ prevista però una spesa minima di 30 Euro, ma il codice è valido solo sui prodotti con prezzino massimo di 200 Euro, con costi di spedizioni esclusi.

Il riscatto è facile: basta aggiungere nel carrello un prodotto e prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon nel campo dedicato. A quel punto è possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Debito.

Tra le categorie che rientrano troviamo anche l’informatica e gli accessori per smartphone, sempre con importo minore ai 200 Euro.

Ricordiamo che nella giornata di oggi scadrà anche il No IVA di Unieuro, di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche ora fa e che propone in sconto anche i TV LG CX OLED. Amazon anche ha dato il via alle offerte pre-Black Friday, con delle promozioni su Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick Lite.