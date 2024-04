eBay, con il nuovo coupon sconti fino 35 Euro su tantissimi prodotti

Scadrà tra pochi giorni il coupon di eBay che permette di ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 35 Euro su tantissimi prodotti. Il funzionamento è molto semplice e riprende quello di altre iniziative simili lanciate dal marketplace.

Come avvenuto anche in altre circostanze, l’importo dello sconto varia in base all’importo speso. Inserendo nel carrello uno dei prodotti inclusi nella promozione, si può godere di una riduzione secondo la seguente tabella:

Spesa di acquisto da 50€ a 149€: buono sconto di 5€ applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout Spesa di acquisto da 150€ a 299€: buono sconto di 10€ applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout Spesa di acquisto da 300€ a 449€: buono sconto di 15€ applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout Spesa di acquisto da 450€ a 599€: buono sconto di 25€ applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout Spesa di acquisto da 600€ in su: buono sconto di 35€ applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il codice da inserire nell’apposito campo al momento della finalizzazione dell’ordine è “PSPRAPR24”. La validità è limitata alle 23:59 del 21 Aprile 2024, e ad un massimo di due utilizzi per ciascun utente.

La lista completa dei prodotti idonei è disponibile attraverso questo indirizzo