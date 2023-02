eBay: doppio sconto su un TV Samsung da 55 pollici, risparmio oltre i 300 Euro

Doppio sconto proposto da eBay su un televisore Samsung da 55 pollici con schermo Ultra HD 4K HDR. Gli utenti infatti possono godere di una doppia riduzione, che permette di risparmiare oltre 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il modello interessato è l'UE55AU7170UXZT da 55 pollici, che passa a 419 Euro, dai 749 Euro di listino, con un risparmio del 44% pari a 330 Euro. Tuttavia, utilizzando fino al 19 Febbraio 2023 il codice sconto "CASA23", ovviamente senza virgolette, è possibile risparmiare altri 4190 Euro che portano il totale a 377,10 Euro.

Il venditore che propone questo sconto è Monclick, con 242mila feedback, di cui il 95,7% positivo. La spedizione senza costi aggiuntivi è garantita tra lunedì 13 Febbraio e martedì 14 Febbraio 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per le restituzioni, che sono garantite per 14 giorni dall'ordine, l'acquirente paga le spese di spedizione.