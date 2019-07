eBay (ed Alexa) contro il Prime Day: "offerte a caso su cose inutili"

A tre giorni dal Prime Day 2019, entra nel vivo la competizione tra le varie catene e negozi. eBay, che qualche giorno fa ha promesso sconti imperdibili durante la due giorni di promozioni del negozio di Jeff Bezos, ha lanciato un nuovo spot pubblicitario in cui ad attaccare la festa di Amazon è Alexa.

Nella pubblicità, che vi mostriamo come sempre in apertura, un padre ed una figlia (di nome Alexa, una scelta non casuale) discutono del Prime Day di Amazon. Il genitore chiede alla piccola maggiori informazioni sulla 48 di offerte, ma anche sugli sconti che vengono proposti.

La risposta che riceve è esilarante e lascia poco spazio all'immaginazione. Secondo Alexa, infatti, durante il Prime Day vengono offerte a prezzi tagliati "un mucchio di cose a caso, che non servono a nessuno", salvo poi sottolineare che si tratta di un modo per Amazon di liberare i magazzini. La scelta migliore, secondo la ragazza, è rappresentata da eBay, che durante il Prime Day "proporrà offerte su oggetti che la gente vuole davvero".

Lo spot è disponibile sui canali ufficiali di Instagram, Twitter, Facebook e YouTube di eBay. L'ex casa d'aste quest'anno ha intenzione di mettersi in competizione con Amazon, riuscirà a rivaleggiare?

Ricordiamo che il Prime Day si terrà il 15 e 16 Luglio.