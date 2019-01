eBay: fino al 50% di sconto su smartphone, SSD, AirPods e TV

ebay ha annunciato che da oggi, fino al 15 Gennaio, saranno disponibili degli importanti sconti su molti prodotti d'elettronica ed informatica, nell'ambito del nuovo volantino che abbraccia varie categorie di prodotti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Google Chromecast Video 2, ad esempio, può essere acquistato a 32,99 Euro, rispetto ai 49 Euro di listino. Dal fronte accessori citiamo anche l'hard disk Kingston allo stato solido da 120 gigabyte a 24,99 Euro, un prezzo molto interessante per coloro che intendono acquistarlo. In sconto troviamo, a 164,99 Euro, anche le AirPods di Apple, le cuffie divenute un must per gli appassionati di musica.

Per quanto riguarda gli smartphone e smartwatch, iPhone 8 da 64 gigabyte è disponibile a 579,99 Euro, mentre iPhone X dallo stesso taglio di memoria passa a 789,99 Euro, con iPhone 7 da 32 gigabyte che può essere acquistato a 429,99 Euro. Fronte iPhone Xr, la variante da 64 gigabyte black o white è disponibile per l'acquisto a 709,99 Euro dagli 889 Euro di listino.

Per chi invece intende acquistare un altro tipo di smartphone, Huawei P20 Lite passa a 219,99 Euro ed il Galaxy Note 9 di Samsung, da 128 gigabyte, è disponibile a 745 Euro.

Fronte TV, segnaliamo l'importante sconto applicato sulla 55B8 OLED da 55 pollici 4K Ultra HD di LG, che passa a 1199,99 Euro dai precedenti 2099 Euro.