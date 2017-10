Ebay introduce due nuove funzionalità per semplificare la ricerca di un oggetto

Trovare ciò che si desidera acquistare su, ora sarà molto più facile e veloce grazie a due nuove funzionalità introdotte dall'azienda per le rispettive applicazioni iOS e Android.

Le due nuove funzionalità introdotte prendono il nome di "Image Search" e "Find It On eBay" la prima permette di effettuare una ricerca di un oggetto utilizzando un’immagine presente nella galleria del telefono oppure scattata tramite la fotocamera. La funzione era stata annunciata nello scorso mese di luglio ma il roll out è iniziato in questi giorni e raggiungerà gradualmente tutti gli utenti Android e iOS.

Per quanto riguarda invece la funzione "Find It On eBay", questa permetterà di cercare un oggetto condividendo un’immagine da una pagina web o da un social network. Sarà dunque possibile avviare una ricerca e trovare le migliori inserzioni relative a quell’oggetto su eBay. Quest’ultima funzione è invece presente solo su Android per il momento.