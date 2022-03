eBay lancia il programma ricondizionato in Italia: in vendita anche smartphone e PC

eBay ha annunciato il lancio in Italia del “Programma Ricondizionato”, che permette agli utenti di acquistare prodotti ricondizionati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino, beneficiando della garanzia ed affidabilità del markeplace.

La piattaforma sottolinea che il Programma Ricondizionato comprende smartphone, smartwatch, tablet, dispositivi audio, ma anche piccoli elettrodomestici, computer portatili e PC desktop. eBay nel comunicato stampa spiega che la scelta di puntare su questo programma è legata al fatto che questi tipi di prodotti sono i più ricercati sul marketplace: il 67% sono hi-tech, seguiti da home&garden (19%) e Parts&Accessories all’11%.

eBay garantisce che tutti i prodotti ricondizionati siano autentici e di qualità, e garantisce spedizione e reso gratuiti. Nella scheda prodotto sono disponibili tutte le informazioni, ed i prodotti si distinguono per i “ricondizionati certificati”, vale a dire quelli ricondizionati dal brand produttore o da un fornitore certificato, ed i “ricondizionati dal venditore” che sono ricondizionati da venditori esperti e selezionati da eBay. Per questi ultimi sono disponibili tre classificazioni: eccellente, molto buono e buono. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito eBay.

“Il Programma Ricondizionato di eBay fa parte di un progetto più ampio che ha come obiettivo migliorare l’esperienza sul nostro marketplace e la fiducia della nostra community” afferma Martina Colandrea, B2C Commercial Director eBay Italia “Attraverso lo sviluppo di progetti e programmi dedicatidesideriamo coinvolgere e far sentire i nostri utenti non solo semplici ‘sellers e buyers’, ma parte integrante di una vera e propria community, dove scambiarsi novità, informazioni e consigli sui temi dell’elettronica nuova e ricondizionata. In questa direzione, oltre al programma ricondizionato, stiamo rafforzando e allargando le partnership con i brand, le contaminazioni con altri modelli di business, come il C2C, l’area editoriale e di comunicazione, insieme ad altre novità che introdurremo nel corso dei prossimi mesi”.