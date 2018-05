eBay lancia il Super Weekend: fino a 60 per cento di sconti su prodotti hi-tech

Nuova promozione lanciata da eBay. Si tratta del Super Weekend, che sarà disponibile a tempo limitato e permetterà agli utenti di godere di sconti fino al 60 per cento su tutte le categorie di prodotti. Ovviamente, come sempre noi andremo a concentrarci sui prodotti hi-tech, dal momento che la griglia di prodotti è estremamente ricca.

Partiamo citando l'impianto audio portatile Bluetooth con LED ed ingressi USB, da 100W, che può essere portato a casa a 129,99 Euro, 80 in meno rispetto al prezzo originale. Sempre parlando di comparto audio, è anche disponibile la radio sottopensile web digitale, con Bluetooth e supporto Spotify Connect, a 159,99 Euro, per un risparmio netto di 180 Euro, pari al 52 per cento sul prezzo originale. Per coloro che vogliono cavalcare l'onda dei vinili, è disponibile il giradischi con supporto USB/MP3 verticale vintage ad 89,99 Euro.

Veniamo ora agli smartphone, per cui l'offerta è estremamente ricca.

Partiamo dal Samsung Galaxy S9 da 64 gigabyte, nella variante mono sim e colorazione blu a 539 Euro. L'iPhone X da 64 gigabyte, che rappresenta il diretto concorrente, invece può essere acquistato ad 899 Euro, mentre sempre parlando di Apple, citiamo l'iPhone 6 da 32 gigabyte a 279 Euro e le AirPods a 149 Euro.

Sempre continuando dal fronte smartphone, degna di nota è anche la promozione su Huawei P20 Lite da 64 gigabyte, disponibile a 279,90 Euro, mentre il Redmi Note 5 dual sim da 64 gigabyte è disponibile a 219 Euro. Infine, citiamo l'Honor 10 a 369 Euro.

Concludiamo la notizia riportando l'offerta di Samsung sull'SSD da 500 gigabyte a 99 Euro, il Chromecast Video a 34,90 Euro e la TV LED da 40 pollici Thomson 40FD5406 a 259,99 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.