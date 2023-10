eBay lancia la Tech Week: sette giorni di super offerte su tanti prodotti

Nel giorno in cui Unieuro lancia le nuove Offerte Solo Online, anche eBay rinnova le proprie offerte che propongono fino al 22 Ottobre 2023 un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti, nell’ambito della “Tech Week” che come affermato dal marketplace offre sette giorni di super offerte.

Come si può leggere direttamente attraverso la pagina dedicata su eBay, la lista comprende un’ampia gamma di prodotti, tra cui iPhone 15, ma anche aspirapolvere senza filo Dyson, senza dimenticare videogiochi e console, televisori e prodotti d’informatica.

La promozione sarà disponibile da oggi, 16 Ottobre 2023, fino alle 23:59 del 22 Ottobre 2023. Per tutti i dettagli sulla spedizione e l’eventuale disponibilità del pagamento a rate, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

