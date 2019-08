eBay: parte il nuovo volantino 'Back To Routine', sconti su tantissimi prodotti

eBay ha annunciato il lancio di una nuova promozione, che sarà attiva fino al prossimo 16 Settembre e denominata "Back To Routine", che celebra il ritorno a scuola ed in ufficio dopo le ferie estive. In offerta troviamo tantissimi prodotti anche legati al mondo hi-tech, vediamo insieme i migliori.

iPhone Xs da 64 gigabyte può essere acquistato a soli 899,99 Euro, mentre l'Xr dello stesso taglio di memoria, sia nella colorazione nera che bianca è disponibile al prezzo di 649,99 Euro. Sempre dal fronte Apple, citiamo a promozione sulle AirPods 2 con custodia wireless a 144,99 Euro, una promozione davvero imperdibile. iPad Air del 2019 da 10,5 pollici, con 64GB di memoria WiFi Only può essere acquistato a 437 Euro

Tra le promozioni troviamo anche Xiaomi Mi 9T da 128GB e 6GB di RAM a 289,99 Euro, mentre OnePlus 7 da 256GB ed 8GB di RAM passa a 435 Euro. Il Redmi Note 7 dual SIM, da 64GB e 4GB di RAM invece è disponibile a prezzo scontato a 159,99 Euro.

Per coloro che intendono acquistare un televisore, invece, il Philips 55PUS6523 da 55 pollici Ultra HD 4K HDR è disponibile a 349,99 Euro, mentre il Samsung UE32N5370 da 32 pollici Full HD passa a 279,99 Euro.

Il Galaxy Watch Active di Samsung, invece, è disponibile a 157 Euro.