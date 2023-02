eBay: offerta sul purificatore d'aria Dyson Pure Hot+Cool ricondizionato

In giornata odierna, segnaliamo un'offerta molto interessante sul purificatore d'aria Dyson Pure Hot+Cool ricondizionato, che può essere acquistato ad un prezzo conveniente rispetto a quello di listino imposto dal produttore.

Nella fattispecie, il Pure Hot+Cool ricondizionato certificato è disponibile a 467,10 Euro, dai 519 Euro precedenti. Nella scheda prodotto viene mostrato quest'ultimo prezzo, ma utilizzando il codice "CASA23", da inserire nell'apposito campo al momento del pagamento ovviamente senza virgolette fino al 19 Febbraio 2023, il costo scenderà a 467,10 Euro.

La spedizione, gratuita, è garantita in tre giorni con consegna tra venerdì 17 Febbraio e lunedì 20 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi.

Come metodo di pagamento è invece accettato PayPal, Google Pay e le carte VISA, Mastercard ed American Express. Per quanto riguarda le restituzioni invece sono accettate entro 60 giorni, con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

La vendita è effettuata dallo store ufficiale Dyson che garantisce il 98,7% di feedback positivi.