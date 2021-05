eBay fa il grande passo: si possono acquistare gli NFT!

Gli NFT (Non-Fungible-Token), ovvero dei token crypto che danno valore e "certificano" un elemento digitale, sono ora ufficialmente acquistabili su eBay. Sì, avete capito bene: la nota piattaforma e-commerce ha deciso di effettuare il "grande passo".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché a quanto spiegato dalla stessa eBay tramite un apposito comunicato, l'obiettivo della piattaforma è quello di consentire agli utenti di trovare un po' di tutto, sia che si tratti di oggetti fisici che di elementi digitali. In parole povere, eBay ritiene che quella degli NFT sia "una nuova generazione di collezionisti" e ha dunque voluto puntare a questo target. Insomma, dopo vari rumor, ora è tutto ufficiale.

In ogni caso, cercando "NFT" su eBay in questo momento si possono già trovare i primi annunci. Se negli Stati Uniti d'America si fanno notare NFT relativi a Elon Musk e Dogecoin, come segnalato da The Verge, nella versione nostrana del portale ufficiale di eBay compaiono risultati dei più disparati. Ci sono persino proposte che arrivano a 150.000 euro e ovviamente gli NFT in vendita si stanno moltiplicando a dismisura in queste ore.

Consigliamo tuttavia di fare attenzione. Infatti, visto che si tratta di una novità, è bene prendere tutto con la dovuta cautela e, nel caso si voglia acquistare qualcosa, informarsi per bene in merito al fatto che si tratti realmente di NFT. In ogni caso, per questa prima fase iniziale, eBay ha annunciato di voler consentire solamente a determinati venditori di proporre questi token crypto, nonché di avere intenzione di limitare gli NFT a categorie come carte collezionabili, musica, intrattenimento e arte. Per il resto, in futuro potrebbero arrivare altre novità relative a blockchain e criptovalute, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli.