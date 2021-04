eBay pensa ai collezionisti di carte: in arrivo riconoscimento e vendita automatica

Il mondo del collezionismo di carte è tornato in auge, rendendo nuovamente note anche grandi trattative per carte di Magic: The Gathering come il famosissimo Black Lotus, venduto a cifre record sempre più elevate. Gli esperti di eBay lo hanno decisamente notato, dato che ora lanceranno una feature esclusivamente pensata per i collezionisti.

Secondo quanto comunicato dalla stessa società a fine marzo, anche se alquanto in sordina, per rendere il processo di vendita tramite eBay molto più fluido gli sviluppatori intenderebbero aggiornare l’applicazione per smartphone con una feature di riconoscimento delle immagini. Questa novità non arriverà prima della fine di aprile 2021 e inizialmente supporterà solo Magic: The Gathering, per poi passare anche al mondo delle carte Pokémon e Yu-Gi-Oh! nel corso di maggio 2021 e, infine, virare verso altre carte collezionabili e carte sportive entro fine anno.

Ma come funzionerà esattamente? Molto semplicemente, come potete vedere anche dall’infografica in calce all’articolo, al rivenditore basterà cercare nell’apposta barra il nome di un gioco di carte collezionabili e poi premere sul prompt “Tocca per cercare con la fotocamera”. Dopodiché sarà sufficiente puntare la fotocamera di un dispositivo verso la carta e, dopo una scansione da parte del sistema, selezionare la carta giusta tra un elenco di potenziali corrispondenze nel database di eBay che include nome della carta, tipo, rarità, potenza e altre informazioni.

Una volta aperta l’inserzione sarà il venditore interessato a dovere aggiungere dettagli su condizioni della carta, prezzo richiesto contando anche costi di spedizione, ma anche altre foto per suscitare l’interesse dei potenziali acquirenti.

Considerato che, stando ai dati raccolti dall’azienda, ogni minuto vengono vendute quasi 100 carte collezionabili tramite eBay questa novità è doverosa per soddisfare l’elevato numero di collezionisti che vuole sfruttare questo nuovo boom del settore per guadagnare qualcosa in più del solito.

