eBay: prezzo bomba su iPhone 13 Mini, il più basso del web

Poco dopo aver segnalato gli sconti Amazon sugli iPhone 13 Mini e 12 Pro Max, un rivenditore di eBay risponde per le rime al colosso di Seattle e quest'oggi propone un prezzo bomba sul più piccolo della gamma di iPhone 13.

Nella fattispecie, l'iPhone 13 Mini nella versione da 128 gigabyte può essere acquistato a 769,90 Euro, davvero un prezzo bomba se si considera che di listino lo stesso smartphone costa 839 Euro: 70 Euro circa di risparmio per un dispositivo disponibile da poche settimane nei negozi non sono pochi, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per coloro che intendono acquistarlo.

iPhone 13 Mini include un display da 5,4 pollici, contro i 6,1 pollici del modello "liscio". I due dispositivi si differenziano anche per la batteria, mentre il processore è praticamente lo stesso, ovvero l'A15 Bionic che include anche il supporto 5G. Lo schermo è Super Retina XDR, e secondo i dati ufficiali di Apple garantisce una luminosità del 28% superiore rispetto al modello dello scorso anno, mentre il rivestimento è Ceramic Shield che lo rende più duro di qualsiasi vetro per smartphone ed è resistente anche agli schizzi, le gocce e la polvere.

Nelle prossime settimane saranno sicuramente disponibili altre offerte di questo tipo, anche in vista del Black Friday del 26 Novembre.