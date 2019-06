eBay promette sconti imperdibili durante il Prime Day di Amazon

A quanto pare, il 15 Luglio sarà una giornata memorabile per lo shopping online, non solo per il Prime Day 2019 di Amazon. A seguito dell'annuncio del colosso degli e-commerce sono state tante le catene di distribuzione ed e-commerce che hanno promesso sconti imperdibili: l'ultima ad aggiungersi alla lista è eBay.

L'ormai ex casa d'aste più popolare del web ha infatti svelato che il 15 Luglio si terrà la "Crash Sale", nel corso del quale proporrà offerte molto convenienti su tantissime categorie di prodotti.

I gestori di eBay infatti hanno affermato che sarà possibile ottenere fino al 50% di sconto su prodotti Apple, LG, Samsung KitchenAid e Garmin, ma le riduzioni di prezzo interesseranno anche aspirapolvere robot, stand mixer, prodotti per la smart home ed altro. Al momento non è stata diffusa alcuna lista precisa, ma nella stessa dichiarazione il negozio ha anche precisato che su determinati prodotti proporrà l'85% di sconto per tre settimane a partire dal 1 Luglio.

L'amministratore delegato Jay Hanson ha affermato che "eBay è creato per dare ai clienti ciò che vogliono. Luglio è diventata un'enorme stagione per lo shopping, e le nostre vendite estive includeranno affari che non deluderanno gli iscritti".

Si prospetta quindi un Luglio rovente, non solo dal punto di vista del clima ma anche degli sconti. Fino al 7 Luglio Unieuro terrà il Summer Black Friday, che è stato annunciato oggi.