eBay propone un'interessante sconto su un TV LG OLED 2021 da 55 pollici

Poche ore dopo aver riportato le offerte di eBay sulle sedie da gaming, torniamo sul marketplace per segnalare una promozione molto interessante su un TV LG OLED da 55 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo molto interessante.

Il televisore, nello specifico, è disponibile ad 899 Euro e la vendita è effettuata direttamente da Monclick Italia che ha il 97,3% di feedback positivi a fronte di oltre 229mila recensioni. Nella scheda tecnica leggiamo che sono disponibili più di 10 unità, sebbene ne siano state vendute già 19.

La spedizione è gratuita e la consegna è prevista tra venerdì 20 maggio e martedì 24 Maggio. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte VISA, Mastercard ed American Express. Come tempo di restituzione sono previsti 14 giorni per il rimborso, con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma trattandosi di un prezzo molto interessante consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio, onde evitare possibili sorprese e per evitare di ritrovarvi di fronte a spiacevoli sorprese.

Parallelamente, continuano le offerte su eBay sui TV Phlips, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine qualche giorno fa e che abbraccia una gamma molto ampia di prodotti.