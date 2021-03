eBay regala un buono sconto da 10 Euro: ecco come ottenerlo

Nuova campagna promozionale lanciata da eBay in giornata odierna. La piattaforma d'aste, infatti, ha lanciato un'offerta che permette di ottenere un coupon da 10 Euro in regalo, ma vediamo come funziona.

Il codice da utilizzare, su una spesa minima di 80 Euro, è "PRIMAVERA21", ed è valido sui prodotti presenti nella lista disponibile a questo indirizzo.

Di seguito i termini e condizioni dell'offerta:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all'interno della pagina: www.ebay.it/deals

Codice: PRIMAVERA21

Valore Coupon: 10€

Spesa minima: 80€

Utilizzi: 1 per ogni utente

Inizio promozione: 16 Marzo 2021 ore 9:00

Fine promozione: 22 marzo 2021 ore 23:59

Per riscattare il buono sconto basta aggiungere nel carrello uno o più prodotti idonei e prima di effettuare il pagamento inserire il codice nel campo dedicato. Sono compatibili anche i pagamenti con PayPal, Carta di credito o Debito.

Nella lista sono presenti anche prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui le AirPods Pro, un monitor Samsung, ma anche console come la Nintendo Switch. Non mancano gli smartphone, come il Samsung Galaxy A20E che, usando il codice, può essere acquistato a 114,99 Euro, ma anche il purificatore d'aria Xiaomi, a 109,90 Euro. La soundbar Philips TAB7305 Bluetooth 4.2, con 2.1 canali da 300W, invece, è disponibile a 169 Euro, rispetto ai 249 Euro di listino.