eBay regala un buono sconto fino al 26 Settembre 2021: valido su smartphone, TV e PC

eBay ha annunciato oggi il lancio di una nuova promozione, valida fino al 26 Settembre 2021, che permette di ottenere un buono sconto importante da spendere sull'acquisto di smartphone, TV e notebook.

Nello specifico, il codice ha un valore del 5% per uno sconto massimo di 50 Euro, da spendere sui prodotti presenti nella pagina dedicata di eBay.

Di seguito i dettagli completi dell'offerta:

Valore Coupon: 5%

Sconto Massimo: 50€

Codice: BACKTOTECH

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 13 Settembre 2021 ore 9:00

Fine: 26 Settembre 2021 ore 23:59

Rientrano tantissimi venditori, la cui lista completa è presente sempre nel link di cui sopra. eBay evidenzia che il codice, da inserire direttamente al momento nell'acquisto nell'apposito campo, solo su Cellulari e smartphone, Computer portatili laptop e notebook e Televisori. Tramite la pagina è anche possibile filtrare gli smartphone per brand (Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo e Huwaei), ma anche i TV per marchi (Samsung, LG, Philips, Hisense e Sony) ed i notebook (HP, Apple, Lenovo, Asus ed Acer).

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione: risparmiare fino a 50 Euro su televisori, smartphone e PC potrebbe far gola a molti. La scadenza è prevista per il 26 Settembre 2021 alle 23:59: per ogni account è possibile utilizzare il codice massimo tre volte, e non sono previste altre restrizioni.