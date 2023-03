eBay risponde alle offerte di Amazon: oltre 400 Euro di sconto su un TV Samsung

Mentre continuano le offerte di Primavera targate Amazon, anche su eBay vengono proposte in giornata odierna diverse promozioni. Ad essere protagonisti sono due modelli di televisori, su cui è possibile risparmiare fino ad oltre 400 Euro rispetto ai prezzi di listino.

Partendo dalla proposta di Samsung, stiamo parlando del QE43Q60BAU da 43 pollici con pannello QLED Ultra HD 4K, che viene proposto a 389,90 Euro, in calo del 51% rispetto a 799,90 Euro di listino. Il risparmio netto è di 410 Euro, e la vendita e spedizione è gestita da eShopping Srl che ha oltre il 99,2% di feedback positivi. La consegna a casa è prevista in tre giorni, tra venerdì 31 Marzo e lunedì 3 Aprile 2023, mentre come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express, con le restituzioni possibili entro 30 giorni ed il venditore che paga le spese di spedizione.

L'altro TV in offerta, su cui però il risparmio è inferiore, è lo Xiaomi P1E da 32 pollici, che è disponibile a 149 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 249 Euro di listino. In questo caso la vendita è effettuata da Monclick che ha i 95,5% di feedback positivi. L'arrivo a casa è previsto tra venerdì 31 Marzo e lunedì 3 Aprile anche in questo caso.