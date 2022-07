eBay risponde al Prime Day di Amazon: offerte fino al 60% su TV, smartphone e PC

Come da protocollo di lunedì, anche Ebay rinnova le proprie promozioni e con il nuovo volantino lancia uno sconto del 60% sulla tecnologia, con spese di spedizione gratuite e tantissime offerte. Vediamo di cosa si tratta.

Il TV LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile ad 819,99 Euro, in calo di 680 Euro rispetto ai 1.499,99 Euro di listino, con uno sconto pari al 45% e spedizione a costo zero anche veloce.

Segnaliamo anche la riduzione su iPhone 13 5G da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 759,90 Euro, rispetto agli 819,99 Euro di listino: in questo caso lo sconto è di 60 Euro se si confronta con il costo imposto dal produttore. Sempre fronte Apple, troviamo anche l'iPad del 2021 di nona generazione, con schermo da 10,2 pollici nella versione WiFi Only con 64 gigabyte di storage a 319,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 349,99 Euro di listino.

Tra i PC, invece, il notebook ASUS F515 da 15,6 pollici, con processore Intel Core i7, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte viene proposto al prezzo di 549,90 Euro, 350 Euro in meno rispetto agli 899,90 Euro di listino, con un risparmio del 38%.

Occorre sottolineare che tutti i venditori in questione hanno oltre il 90% di feedback positivi.