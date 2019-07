eBay risponde al Prime Day di Amazon con sconti fino al 60% su smartphone, TV e GPU

Come ampiamente previsto, non si è fatta attendere la risposta di eBay alle offerte del Prime Day di Amazon. Il negozio aveva infatti preannunciato una serie di offerte in grado di competere con quelle proposte dalla società di Jeff Bezos, e nella giornata di oggi ha lanciato una nuova promozione che offre fino al 60% di sconto sui prodotti hi-tech.

Lo smartphone Samsung Galaxy A50 da 128 gigabyte è disponibile al prezzo scontato di 255,90 Euro, rispetto ai 359,90 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche la scheda video da gaming NVIDIA Asus GTX 1070 Turbo da 8GB, a 329,99 Euro.

In offerta è disponibile anche Huawei P20 Pro mono sim, da 128 gigabyte, a 449,99 Euro, rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore, mentre il Samsung Galaxy Tab S5e da 10,5 pollici con 64 gigabyte di memoria può essere portato a casa a 379,90 Euro.

Tra le promozioni troviamo anche il Galaxy Watch Active Black, a 209,90 Euro, circa 20 Euro in meno rispetto al prezzo precedente.

Dal fronte dei televisori, la LG 49UL6400 da 49 pollici 4K Ultra HD è disponibile in offerta a 319,99 Euro, mentre la Samsung QE 55Q8F da 55 pollici 4K QLED passa a 749,99 Euro.

Infine, dal mondo dell'informatica troviamo l'hard disk da 2,5 pollici allo stato solito da 480gb targato Crucial a 44,99 Euro ed il MacBook Air con processore i5, schermo da 13 pollici, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di SSD a 1.349,99 Euro.