eBay sconta un TV LED da 50'' 4K Hisense ed un lettore Bluray Samsung

Tempo di promozioni anche su eBay. Quest'oggi l'ormai ex piattaforma di aste propone a prezzi scontati un televisore LED 4K da 50 pollici targato HiSense ed un lettore Bluray.

Partendo proprio dal TV, come di consueto, si tratta dell'N5500, con diagonale da 50 pollici. Il televisore è basato sulla piattaforma Smart Vidaa ed include un nuovo sistema audio dbx-tv, che si unisce alle funzionalità di ottimizzazione audio che offrono un suono ricco e profondo senza la necessità di agganciare dispositivi esterni.

Chiaramente al suo interno è presente anche il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB T2, ed il comparato connettività è caratterizzato da WiFi, HDMI ed USB.

Il pannello è ultra HD con risoluzione di 2840x2160 pixel e tecnologia a 10-bit. Per quanto riguarda il prezzo, eBay lo propone a 399,89 Euro, con consegna standard prevista in 2-3 giorni lavorativi.

Il lettore BluRay invece è targato Samsung: si tratta del BD-J4500R, con supporto all'USB 2.0 ed il cavo Ethernet. Per quanto riguarda i file supportati, nella scheda tecnica leggiamo che è garantita la riproduzione dei formati MPEG2/4, DivX, DivX HD, AVCHD, MKV, WMV, JPEG, LPCM, AAC ed MP3. Il prodotto viene offerto in promozione dallo stesso negozio del televisore a 56,90 Euro, per uno sconto di poco più di venti euro rispetto a quello originale.