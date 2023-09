eBay, sconto incredibile sugli smartphone ricondizionati: fino a 100 Euro in meno!

Nuova promozione lanciata oggi da eBay sugli smartphone ricondizionati. Il marketplace infatti propone uno sconto davvero degno di nota sui ricondizionati, su cui si può risparmiare fino a 100 Euro su prezzi già molto convenienti.

Come si legge nella pagina dedicata su eBay, ciò che bisogna fare è aggiungere uno dei dispositivi in questione nel carrello e quindi nell'apposito campo inserire il codice "SMARTPHONEREFURB", ovviamente senza virgolette.

Di seguito i dettagli:

Il coupon è valido solo sui prodotti inclusi nella promozione, e scadrà appunto il 30 Settembre 2023 alle ore 23:59.

