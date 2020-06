eBay: sconto su un TV Samsung QLED da 65' della linea Q85R

Tornano gli sconti di eBay. Quest'oggi un rivenditore propone un'offerta molto interessante su un TV QLED Samsung da 65 pollici della linea Q85R, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente.

Il TV porta il numero di modello QE65Q85RATXZT ed è disponibile a 1.199,99 Euro, rispetto ai 1.629 Euro proposti attualmente da Samsung ed i 2.999 Euro di listino. Lo sconto quindi è davvero considerevole anche tenendo conto di questo, oltre che delle specifiche tecniche.

Siamo di fronte ad TV basato sul processore Quantum 4K, con pannello QLED e dotato della tecnologia Ultra Viewing Angle che consente di guardare i contenuti da più angolazioni in maniera nitida, con lo stesso grado di precisione dei colori. Presente anche la tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array 8X, che migliora la precisione, mentre il Quantum Dot consente al TV di offrire colori realistici sia nelle scene buie che in quelle molto luminose. Come abbiamo avuto modo di riportare anche in precedenza per gli stessi modelli della linea, il televisore è anche dotato della tecnologia FreeSync (VRR) che riduce il ritardo nella ricezione del segnale, il che è particolarmente utile durante le sessioni di gaming. Sempre da questo fronte, arriva anche il Real Game Enhancer.

Yeppon ha una percentuale di feedback positivi del 99%, e propone anche la consegna gratuita standard.