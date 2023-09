eBay, settembre inizia con un codice sconto del 10% su tanti prodotti

Il primo lunedì di Settembre 2023 vuol dire ripresa e ritorno al lavoro per molti italiani che sono stati in ferie. eBay vuole celebrare la ripartenza con un nuovo coupon attivo fino al 28/9 che permette di godere di uno sconto del 10% su tanti prodotti.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata su eBay, dalle 9 di oggi 4 Settembre alle 23:59 del 28 Settembre 2023 è possibile ottenere uno sconto del 10% a fronte di una spesa minima di 10 Euro utilizzando il codice sconto "SETTEMBRE2023".

Di seguito i termini e le condizioni:

Codice: SETTEMBRE2023

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 10€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 4 settembre 2023 ore 9:00

Fine: 28 settembre 2023 ore 23:59

Il codice è compatibile su tutti i prodotti presenti nella pagina in questione: è necessario inserirlo al momento del pagamento, ovviamente senza virgolette, per ottenere la riduzione pari all'importo corrispondente. Attenzione però a rispettare le condizioni: l'oggetto deve costare almeno 10 Euro e l'importo massimo dello sconto può raggiungere i 100 Euro. Garantiti massimo due utilizzi per utente, per uno sconto massimo di 200 Euro.

Alla promozione partecipano prodotti di vari marchi, tra cui anche Apple e Dyson, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.