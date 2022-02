eBay sgancia la bomba: iPhone 13 in super offerta al prezzo più basso di sempre

Super sconto proposto in giornata odierna da eBay. Un negozio con il 99,5% di feedback positivi, infatti, sconta l'iPhone 13 da 128 gigabyte, nella colorazione nero mezzanotte. Lo smartphone del colosso di Cupertino raggiunge infatti il prezzo più basso di sempre sul web.

Nella fattispecie, iPhone 13 è disponibile a 749,90 Euro, un prezzo davvero super se si tiene conto che di listino costa 939 Euro. Nella scheda prodotto leggiamo che la disponibilità è limitata, ed il negozio ne ha già venduti 144, a dimostrazione di come la promozione faccia gola a molti.

La spedizione, gratuita, è garantita in tre giorni, ed eShopping Srl accetta i pagamenti con PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per quanto riguarda il reso, invece, è previsto un tempo massimo di 30 giorni per il rimborso, con il venditore che paga le spese di sostituzione per la restituzione.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione per danno accidentale e furto della durata di un anno, spuntando la casella dedicata e pagando il sovrapprezzo di 125 Euro. eBay sottolinea che nel poup che viene mostrato, saranno presenti tutti i dettagli della polizza.

E' prevista anche la garanzia cliente di eBay: se gli utenti non ricevono l'oggetto, saranno rimborsati.