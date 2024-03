Su eBay più spendi e più risparmi: la nuova promozione di Marzo 2024

Non c’è solo il nuovo volantino di Expert di Marzo 2024 in giornata odierna. eBay infatti ha lanciato una nuova promozione che fino al 17 Marzo 2024 consente di ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 45 Euro, con importo che varia a seconda della spesa. Ad essere compatibili anche diversi prodotti del comparto tech.

Come avviene anche in altre circostanze, l’importo dello sconto varia in base al corrispettivo speso:

Su una spesa da 100 a 199 Euro, il buono sconto sarà pari a 10 Euro

Su una spesa da 200 a 299 Euro, lo sconto sarà di 15 Euro

Su un acquisto da 300 a 399 Euro, l’importo del buono sarà di 25 Euro

Su un totale di spesa da 400 a 499 Euro, lo sconto sarà di 35 Euro

Per le spese da 500 Euro in su, lo sconto sarà da 45 Euro

Come dicevamo poco sopra, ciò che bisogna fare è semplicemente inserire, al momento della finalizzazione dell’ordine, il codice “PSPRMAR24” (ovviamente senza virgolette), che sarà valido fino alle 23:59 del 17 Marzo 2024. Supportati i pagamenti con PayPal o carta di debito o debito.

eBay sottolinea che è possibile utilizzare il coupon massimo due volte per ciascun profilo, esclusivamente sui prodotti idonei indicati nella pagina ad hoc. I tempi di spedizione e consegna per ciascun ordine sono presenti nella scheda prodotto.