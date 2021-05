eBay Tech Week: sconti su iPhone 11, iPhone 12 ed iPhone 12 Mini

Continua la Tech Week di eBay. Tra le numerose offerte proposte dal marketplace online, troviamo anche un'ampia serie di sconti su vari modelli di iPhone. In lista troviamo infatti iPhone 11, iPhone 12 ed iPhone 12 Mini, che possono essere acquistati ad un prezzo più basso rispetto a quelli di listino.

iPhone in offerta su eBay

Come sempre, i prezzi in questione si riferiscono al momento in cui stiamo scrivendo, e potrebbero cambiare nel corso dei prossimi giorni. Variano anche le condizioni di consegna, che sono diverse a seconda del venditore. E' comunque presente la garanzia cliente di eBay, e come sempre consigliamo di concludere l'intera transazione all'interno della piattaforma, per godere a pieno di tutte le garanzie previste al sistema di eBay: in questo modo è anche impossibile incappare in truffe.

Le offerte della Tech Week di eBay scadranno il 24 Maggio prossimo, e comprendono anche tantissimi modelli di TV Samsung ed LG, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle passate settimane, oltre che decoder DVB-T2 e Tivùsat.