eBay: TV Philips da 32 pollici HD DVB-T2 a meno di 200 Euro

Dopo aver segnalato l'offerta sullo Xiaomi Mi 11i di Amazon, torniamo su eBay dove in giornata odierna segnaliamo uno sconto molto interessante su un TV Philips da 32 pollici HD DVB-T2, che viene proposto a meno di 200 Euro.

Nello specifico, il 32PHS6605 da 32 pollici HD Ready è disponibile a 199 Euro, con un risparmio di 80 Euro rispetto ai 279 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta di uno sconto del 28% se si confronta con il prezzo imposto dal produttore.

La vendita viene effettuata da Monclick, e beneficia di tutti i vantaggi previsti dalla garanzia cliente di eBay. Il venditore in questione è anche reseller Philips, ed ha una percentuale di feedback positivi del 97,6%.

La spedizione è gratuita e la consegna è garantita tra il 5 e 6 Luglio, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo. Come metodi di pagamento invece sono accettati PayPal, le carte Maestro, Visa, Mastercard, PostePay ed i bonifici bancari. Per quanto concerne la restituzione, invece, sono previsti 14 giorni per il rimborso con l'acquirente che pagale spese di restituzione. Agli utenti viene anche data la possibilità di aggiungere la garanzia di un anno Allianz Assistance al prezzo di 12,20 Euro da pagare una tantum. La quantità disponibile è limitata.