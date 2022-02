eBay valuta i pagamenti con criptovalute: l'annuncio del CEO

In una recente intervista, l’amministratore delegato di eBay Jamie Iannone ha annunciato che l’e-commerce potrebbe presto integrare i pagamenti con le criptovalute. Si tratta di un’apertura per certi versi storica, visto che riguarda uno dei negozi più importanti del mercato.

Nel corso dell’intervista, il CEO ha spiegato che l’azienda sta studiando tutte le opzioni per integrare i pagamenti con le criptovalute, ed un annuncio ufficiale potrebbe avvenire già il prossimo 10 Marzo 2022, il giorno in cui si terrà l’incontro con gli investitori.

Iannone durante l’intervista ha anche rivelato che il gigante dell’e-commerce sta cercando di passare a nuove modalità di pagamento poiché sta già gestendo 85 miliardi di Dollari di volume.

L’amministratore delegato ha riconosciuto la crescente popolarità degli NFT sulla sua piattaforma, ma a riguardo non ha fatto alcun annuncio. Il dirigente però ha spiegato che l’azienda ha cambiato la sua policy interna lo scorso anno per rendere la piattaforma un luogo in cui poter acquistare e vendere qualsiasi cosa, inclusi beni fisici e digitali.

Nel corso degli ultimi giorni la situazione del mercato delle criptovalute ha risentito l’impatto della guerra in Ucrainae dell'attacco da parte dell'esercito della Russia. L'Ucraina ha chiesto donazioni in BTC, ETH ed USD agli utenti, e si è mosso anche il creatore di Ethereum Vitalik Buterin.