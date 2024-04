Ebike Schiano con pedalata assistita al MINIMO STORICO su Amazon

F.lli Schiano E-Jupiter è un modello di ebike con pedalata assistita straordinario, per muoversi in modo green, salutare e risparmiando. Oggi puoi prenderla su Amazon a soli 1.084,26 euro, con la possibilità di rateizzare il prezzo tramite finanziaria Cofidis, a rate a interessi zero.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Vediamo quali sono le principali caratteristiche di questa bici elettrica. La ruota posteriore e dotata di un potente motore ANANDA da 250W con una coppia di 50Nm e una velocità massima a pedalata assistita di 25km/h, questa bicicletta elettrica per adulti trasformerà qualsiasi spostamento in una corsa gioiosa.

La batteria al litio GREENWAY da 36V, 14Ah, 504Wh perfettamente integrata nel telaio, gli permette di percorrere fino a 100 km (62mi) in modalità ECO con una sola carica.

Dotata di cambio Shimano a 24 velocità, telaio in alluminio, freni a disco idraulici, forcella ammortizzata e i pneumatici da 27,5 pollici. Ottima per muoversi nel buio: con luci sulle ruote, display LCD e sella Selle Royal per un maggiore comfort.

Viene consegnata montata al 98%. Alla consegna dovrai solo avvitare i pedali e regolare il manubrio in posizione.

Puoi prenderla su Amazon a soli 1.084,26 euro, con la possibilità di rateizzare il prezzo tramite finanziaria Cofidis, a rate a interessi zero.

