Quali eBook leggono gli italiani? Ce lo spiega direttamente Rakuten Kobo

Rakuten Kobo, azienda dietro all'eBook Reader Kobo Libra H2O (qui trovate la nostra recensione), rivela le abitudini di lettura della sua community di lettori e i loro gusti in fatto di eBook, grazie al suo report annuale.

Comunicato stampa Kobo: Come confermato dai risultati dello scorso anno, i lettori italiani restano legati ai thriller e ai gialli, svelando questa volta però anche un lato un po' più romantico. Siamo sì un popolo che ama i misteri, ma che rivela una sempre maggiore passione per i romanzi rosa, che nel 2019 hanno registrato un grande successo. Inoltre, il report annuale di Kobo rivela che in media gli italiani dedicano molto tempo alla lettura digitale durante l'anno: per la precisione, i lettori di Kobo hanno passato addirittura 13 mesi di tempo a leggere, dando ulteriore prova di una passione mai abbandonata, che sta vivendo una seconda rinascita grazie al formato digitale.

Inoltre, come emerso da un recente sondaggio condotto da Rakuten Kobo (su un campione di oltre 1240 utenti web), l'eReader è il mezzo migliore per la lettura "mobile", tanto da essere considerato più "comodo" rispetto al libro cartaceo perché, secondo gli intervistati, è leggero e salvaspazio (71%), e dà la possibilità di portare con sé contemporaneamente più libri (10,5%), seguito dal fatto che in digitale si può leggere ovunque (8%). Non stupisce infatti che l'utilizzo di eReader ha infatti diminuito, per il 48% degli intervistati, il numero di libri cartacei acquistati. Non stupisce nemmeno che più della metà degli intervistati ha eletto l'eReader come dispositivo di ultima generazione al quale è più legato, a seguire lo smartphone con il 37% delle preferenze.

Questa è infatti la vera rivoluzione che ha permesso a tutti gli amanti della lettura di immergersi nel loro eBook preferito in qualsiasi momento della giornata e ovunque si trovi. La ricerca evidenzia anche come gli italiani amino leggere anche durante i piccoli spostamenti quotidiani tra treno, bus e metro (11%) e in vacanza (12%), per staccare ancora di più la spina e concedersi il tanto meritato relax.

La ricerca inoltre evidenzia come per 7 italiani su 10 leggere significa puro divertimento. Ma che cosa influenza la scelta di un libro per gli utenti del Belpaese? Il detto "Non si giudica un libro dalla copertina" trova terreno fertile nelle risposte del campione, che giudica in assoluto la trama (76%) come uno degli aspetti cruciali nella scelta. Infatti, gli intervistati ammettono di prendersi molto tempo per leggerla con attenzione. Spesso infatti si scelgono libri che trattano argomenti affini ad interessi e/o passioni (25%). E nella fase di acquisto sono in particolare le riviste e i quotidiani (25%) seguiti da blog online (23%) ad influenzare la decisione finale.

Un altro dato interessante riguarda i libri che le persone hanno effettivamente completato. Risulta infatti che tra i 10 libri con la percentuale più alta di completamento ci sono ben 8 romanzi rosa, contro solamente 2 thriller. Possiamo quindi sicuramente affermare che gli italiani sono definitivamente più ispirati a immergersi completamente in una storia romantica piuttosto che risolvere intrecciati misteri.

Tra gli autori più apprezzati del 2019, Felicia Kingsley si riconferma una certezza, posizionandosi al secondo posto tra i 10 autori più apprezzati e al 4 posto nella classifica degli eBook più venduti. Dopo il grande successo di "Matrimonio di convenienza", il suo primo romanzo inizialmente auto pubblicato, divenuto anche il secondo eBook più letto del 2017, Felicia Kingsley torna in cima alle classifiche nel 2019 con Due Cuori in affitto, Il nuovo imperdibile romanzo acclamato dalla critica che segna sempre di più il successo della scrittrice italiana.

LA TOP 10 DEGLI EBOOKS PIÙ VENDUTI IN ITALIA NEL 2019

I leoni di Sicilia La cacciatrice di storie perdute Spiacente, non sei il mio tipo Due cuori in affitto Ho sposato un maschilista La ragazza nell'acqua Fiori sopra l'inferno Linea di sangue Testimone silenziosa Una Cenerentola a Manhattan

TOP 10 DEI LIBRI COMPLETATI IN ITALIA NEL 2019

Sposare un highlander (I Romanzi Passione) Rito Di Spade Prima Che Prenda (Un Mistero di Mackenzie White—Libro 4) Sì, ti voglio! (I Romanzi Emozioni) L'unico sbaglio che rifarei mille volte Dragos va in vacanza Corinna (La Saga Regency dei Chase #3) La sposa ammaliata Abisso senza fine Stagione di caccia

