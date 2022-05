L'eccezionale storia di questo cane italiano non ha eguali, altro che Hachiko!

Una sera, mentre tornava a casa dal lavoro, nel 1941, un uomo italiano di nome Carlo Soriani si imbatté in un cucciolo di razza mista ferito. Portò a casa la povera creatura, lo curò e lo allevò come suo. Il cane, riconoscente all’uomo misericordioso, lo seguiva ovunque. Quando Soriani prendeva l’autobus, il cagnolino lo aspettava alla fermata.

Il cucciolo aspettava pazientemente nella piazza dove il padrone prendeva il bus e, al suo ritorno, era solito accoglierlo con gran entusiasmo mentre scendeva dal mezzo. La sua devozione gli valse il nome Fido, che significa, appunto, fedele.

Questa devozione si protrasse nel tempo, anche dopo il fatidico giorno della scomparsa del signor Carlo. Nel 1943, la fabbrica di mattoni dove lavorava l’uomo fu colpita durante un bombardamento aereo della Seconda guerra mondiale. Fido non avrebbe mai potuto immaginare la sorte del suo padrone; tuttavia, per il resto della sua vita, il cane fece lo stesso viaggio (da casa alla fermata) ogni singolo giorno, aspettando il suo salvatore.

Ah! Non vi abbiamo detto per quanti anni aspettò il suo padrone... L'iconico Akita Inu, Hachiko, era un vero e proprio principiante! Con i suoi 14 anni di dimostrazione di fedeltà, Fido è il cane "più fedele della storia" (Hachiko aspetterà il padrone per 9 anni, fino alla fine dei suoi giorni).

Questo, ovviamente, è solo un modo simpatico per raccontare la storia di Fido e sottolineare come questo cane italiano merita la stessa ammirazione di Hachi. È fattuale che, in circostanze diverse e con migliori condizioni, se l'Akita fosse vissuto 20 anni in più sicuramente sarebbe rimasto ad aspettare il suo padrone. A vincere è il tratto canino per antonomasia: la fedeltà.

La storia della sua devozione si diffuse presto oltre la città e persino il paese, poiché le pubblicazioni internazionali, inclusa la rivista TIME, narravano la sua storia. Borgo San Lorenzo, la sua città natale, lo ha addirittura onorato con una medaglia d'oro e una propria statua di bronzo. Un tempo destinato alla vita per strada, Fido divenne leggenda.

Fido è morto nell'unico modo che si addice al suo nome: in attesa che Carlo tornasse a casa dal lavoro. I migliori amici si sono riuniti quando la moglie di Carlo ha fatto riposare Fido vicino al tomba del marito. I suoi giorni di attesa erano finiti e la sua duratura pazienza fu finalmente ricompensata.

