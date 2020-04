Ecco quali sono i farmaci che vengono utilizzati per combattere il COVID-19

Purtroppo non c'è ancora una cura per la malattia creata dal virus Sars-Cov2. Sebbene esistano trattamenti capaci di alleviare i sintomi, quest'ultimi non vanno ad uccidere direttamente l'agente patogeno, ma ad aiutare il proprio sistema immunitario a combattere l'infezione.

Da questo punto di vista, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato di aver contribuito a lanciare quattro "mega prove" sul COVID-19. Gli studi sostenuti dall'OMS si stanno concentrando su quei farmaci potenzialmente capaci di bloccare il ceppo virale che causa il COVID-19. Ecco quali sono:

Remdesivir: si tratta di un farmaco antivirale sviluppato come trattamento per la malattia da virus Ebola e anche per i coronavirus. Il farmaco in questione si è già dimostrato efficace nei topi infetti dal virus. Remdesivir sembra attaccare specificamente le principali proteine ​​virali coinvolte nella creazione di nuove copie del virus e impedisce loro di funzionare.

Lopinavir/ritonavir: una combinazione di farmaci utilizzata contro virus come l'HIV che funziona in modo simile al remdesivir, bloccando quindi le proteine ​​virali del virus chiamate "proteasi".

Clorochina e idrossiclorochina: questi due farmaci sono utilizzati per curare la malaria e il lupus eritematoso sistemico. La clorochina è stata ampiamente testata perché in laboratorio si è dimostrata capace di prevenire molte infezioni diverse. Al di fuori degli studi da laboratorio, invece, il farmaco non sembra essersi dimostrato particolarmente efficace.

Altri trattamenti: i farmaci elencati bloccano alcuni elementi chiave del meccanismo di infezione del virus. Tuttavia, i medici stanno esplorando anche altri trattamenti. Il primo è l'immunizzazione passiva, che si tratta del trasferimento di potenziali anticorpi protettivi da qualcuno che è stato infettato e si è già ripreso da COVID-19 a qualcuno che è ad alto rischio o che soffre di un'infezione. Un altro tipo di trattamento, invece, agisce bloccando alcune parti del nostro sistema immunitario che reagiscono in modo eccessivo all'infezione da SARS-CoV-2 e contribuiscono a creare danno nei polmoni.

Sebbene non siano ancora disponibili trattamenti specifici per il COVID-19, i farmaci sono in fase di test e gli studi clinici stanno iniziando a produrre già i primi risultati.