Ecco alcune foto spia di un iPhone X Plus da 6.5 pollici e di un iPhone LCD da 6.1 pollici

Ormai il Keynote di Apple, previsto per il mese di settembre, si fa di giorno in giorno sempre più vicino, ma grazie alle ultime indiscrezioni trapelate sul web (che confermano in larga parte tutti i rumor trapelati fino ad ora) le sorprese tenute in serbo dalla compagnia californiana potrebbero risultare ben poche.

Il leaker Benjamin Geskin, molto attivo sul panorama mobile, è riuscito ad ottenere e poi condividere su Twitter alcune immagini relative ai presunti prototipi di un iPhone X Plus da 6.5 pollici e di un iPhone LCD da 6.1 pollici. Scendendo nei dettagli, il modello da 6.5 pollici presenta la stessa fotocamera a doppia lente già vista su iPhone X, posizionata in verticale sul retro della scocca; alcuni leak però parlano di un modulo fotografico a tripla lente per iPhone X Plus, ma la maggior parte delle fonti è concorde nel ritenere questa soluzione un'esclusiva che debutterà solo con gli iPhone del 2019.

Il modello da 6.1 pollici potrebbe essere invece la proposta "economica" offerta da Apple quest'anno, con un prezzo contenuto reso possibile dall'adozione di un display LCD, anche se lo smartphone riprenderà alcune delle feature già viste con iPhone X come il Face ID; la fotocamera, a lente singola, ed i bordi laterali della scocca che non lasceranno spazio ad un display edge-to-edge sarebbero i compromessi che Apple sceglierà non solo per abbattere il prezzo, ma anche per differenziare il terminale dagli altri top di gamma, come X Plus.