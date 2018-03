Ecco un bel dietro le quinte dell'episodio 'ScoobyNatural' di Supernatural!

stanno per fondersi e dare vita a, che può essere semplicemente descritto come un episodio di Supernatural con Scooby-Doo al suo interno: godetevelo nel nuovo dietro le quinte rilasciato da

L'episodio "ScoobyNatural", un simpatico cross-over tra Supernatural e Scooby-Doo, andrà in onda questa settimana e The CW non perde certo l'occasione per pubblicizzarlo con un bel video del making of. Questo dietro le quinte mostra star del calibro di Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins parlare di come ci si sente a balzare all'interno del fantasioso mondo di Scooby-Doo, mentre i tecnici ci tolgono qualche curiosità su cosa significa veramente lavorare a questo cross-over e di come l'idea è nata ed è stata realizzata.

Inoltre i fan potranno vedere i preparativi che Padalecki ed Ackles fanno per essere pronti a doppiare i personaggi.

ScoobyNatural andrà in onda tra due giorni, il 29 marzo, e sebbene possa sembrare alquanto strano (e probabilmente lo sarà), i fan sembrano piuttosto eccitati all’idea che i due franchise stiano per incontrarsi. Sull’argomento, Andrew Dabb ha affermato che “Sarà un episodio di Supernatural con Scooby-Doo al suo interno, non un episodio di Scooby-Doo con [Sam e Dean]”. Una presa di posizione piuttosto netta, che non lascia scanso ad equivoci.

E voi cosa ne pesate? Non vedete anche voi l'ora di vedere ScoobyNatural?