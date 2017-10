Ecco la classifica dei 10 migliori smartphone a settembre 2017 secondo Antutu

Molti nuovi smartphone sono stati lanciati nel mese di, portando nuova linfa vitale al mercato mobile e offrendo agli utenti sempre più scelte. Avranno superato le prestazioni dei dispositivi già presenti sul mercato? Vediamo assieme la classifica di Antutu dei

Nella "classifica generale", iPhone 8 Plus e iPhone 8 hanno conquistato rispettivamente il primo posto e il secondo posto, entrambi con un punteggio medio di Antutu di oltre 200.000, che dimostra un ampio divario relativamente alle prestazioni tra gli smartphone iOS e quelli Android. Tuttavia, il mercato del robottino verde dimostra ancora eccellenti prestazioni e ha conquistato meritatamente le restanti otto posizioni della classifica.

Come al solito, oltre alla "classifica generale", che comprende sia smartphone Android che iOS, sono state rilasciate anche le classifiche separate in base al sistema operativo. In particolare, parlando del robottino verde, si fanno notare in positivo OnePlus 5 e HTC U11.