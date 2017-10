Ecco come accedere alle 3.000 categorie nascoste su Netflix

, e questa è cosa nota, include più di 3.000 categorie nascoste, che per ovvie ragioni non sono visibili sulla piattaforma di streaming, in quanto vengono solo mostrate in base alle riproduzioni recenti.

Alcuni utenti, però, si sono presi la briga di elencarle tutte, e pubblicare a questo indirizzo una lista super completa di tutti i generi e filtri previsti dalla piattaforma di streaming.

E’ possibile cercare i film e serie tv per attori, generi, anno di nascita ed altro.

Per accedervi, basta semplicemente cliccare su una delle categorie e si aprirà in automatico il sito di Netflix, ed è perfettamente compatibile anche con la versione italiana, dal momento che i link sono praticamente universali.

L’elenco, come detto poco sopra, è diviso per generi, anime e commedie, e sotto ognuna di queste è presente un sotto-elenco che include diverse parole chiave, anche per gli spettatori più giovani (è inclusa anche la categoria Disney, ad esempio).