Ecco come attivare la nuova versione web di Gmail sul proprio account

Da qualche ora è disponibile la nuova versione di Gmail. Il colosso dei motori di ricerca, come ampiamente preannunciato, ha lanciato una delle riprogettazioni più importanti per uno dei servizi più popolari, che include delle funzionalità aggiuntive molto importanti, le quali vanno ad espandere la sicurezza.

Tra tutte citiamo la Confidential Mode, che consente di aggiungere l'autenticazione a due fattori ed impostare la data di scadenza per le singole mail. Sono anche maggiormente evidenziati gli avvisi di phishing in modo tale da permettere agli utenti di identificarli più velocemente.

Google ha anche integrato il servizio Task, per rendere più facile la gestione degli elenchi delle attività collegate alle mail ricevute.

Tuttavia, di default questa riprogettazione ancora non è disponibile per tutti, ma può essere attivata facilmente direttamente sul sito web Gmail.com.

Una volta collegati a questo indirizzo, basta cliccare sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e quindi selezionare la prima voce "Prova La Nuova Versione di Gmail". A questo punto si verrà reindirizzati ad una nuova pagina che consentirà di configurare la visualizzazione, ed il gioco sarà fatto.

Per gli account G Suite, bisognerà chiedere all'amministratore di sistema di accedere alla versione in quanto sono parte del programma Early Adopter di Google. In questo caso la configurazione dovrà essere effettuata attraverso la Console di Amministrazione, da cui bisognerà attivare l'opzione che consente agli utenti di accedere alla nuova versione di Gmail.

Una volta attivata la versione nuova, si potrà anche passare a quella classica sempre attraverso l'icona dell'ingranaggio.