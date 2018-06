Ecco come funzionano i nuovi tutor in arrivo sulle Autostrade

A seguito della sentenza della Corte d'Appello, che di fatto ha reso inutilizzabili i tutor a causa di un brevetto non pagato, la società Autostrade Italiane si sta muovendo per ovviare al problema.

E se nell'immediato sono stati montati gli autovelox, la Polizia Stradale è già al lavoro su un nuovo sistema di controllo della velocità in vista dell'esodo estivo.

Entrerà in azione entro l'estate, su 24-30 tratte autostradale, il nuovo sistema che sostituirà i vecchi tutor. Come annunciato dal prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e dei reparti speciali della Polizia Di Stato, "insieme ad Autostrade per l'Italia individueremo quelle tratte che sono più interessate dall'esodo" per cominciare i test.

Il nuovo sistema di rilevazione effettua dei calcoli come il tutor per la velocità media lungo un determinato tratto autostradale. Via quindi allo sforamento dei limiti in un singolo punto, come accadeva in precedenza.

Al momento non sappiamo quando entrerà in funzione questo nuovo sistema di controllo della velocità, ma nel frattempo resteranno comunque attivi gli autovelox montati sulle pattuglie della polizia e fissi. La speranza del prefetto è che "la lezione che hanno imparato gli automobilisti di guidare nel rispetto dei limiti possa rimanere". La stagione dell'esodo estivo si avvicina e le autostrade saranno messe a dura prova dagli automobilisti.