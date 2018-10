Ecco come ottenere il launcher di Pixel 3 su ogni dispositivo Android

Google ha da poco presentato i suoi nuovi smartphone top di gamma Pixel 3 e Pixel 3 XL, assieme al tablet Pixel Slate ed a Google Home Hub: a questo indirizzo trovate un resoconto dell'evento e dei device.

Il launcher dei Pixel 3 non presenta alcuna innovazione dal punto di vista delle funzionalità e rispetto ai suoi predecessori offre solamente una veste grafica leggermente rivista, ma se volete provarlo ugualmente vi segnaliamo che su APK Mirror è già disponibile in versione v9-4902955. Per funzionare correttamente necessita di Android 9 Pie; una volta scaricato ed installato il pacchetto, vi basterà aprirlo e selezionarlo come launcher di default.

I due nuovi Google phone utilizzano una batteria da 2915 mAh nella variante base e da 3430 mAh in quella XL. Il primo è equipaggiato con uno schermo OLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD+ e senza notch, mentre sul secondo è montato un pannello OLED da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ e top notch. Le restanti caratteristiche tecniche sono invece uguali per entrambi i modelli, con una CPU Qualcomm Snapdragon 845, una GPU Adreno 630 e 64/128GB di memoria interna non espandibile. Per ill comparto fotografico abbiamo invece una fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) e una dual camera anteriore da 8MP (grandangolare, f/2.2) + 8MP (f/1.8, autofocus).

Curiosa la scelta di Google di dotare Pixel 3 solamente dei controlli tramite gesture.