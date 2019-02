Ecco come potrebbe essere un eventuale iPhone pieghevole di Apple

Mentre Samsung si appresta a presentare il Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole della sua storia, sul web sono in tanti ad immaginare un passaggio a questa nuova tecnologia da parte di Apple.

Come sempre, i colleghi olandesi di LetsGoDigital hanno pubblicato sulle loro pagine una serie di render in cui ipotizzano un iPhone pieghevole, sulla base di un brevetto depositato di recente dalla compagnia di Cupertino riguardante uno smartphone con schermo flessibile.

Le immagini, che possono essere viste per intero seguendo il link presente in calce vicino al campo "fonte", si basano sul brevetto presentato dai legali della Mela e mostrano dispositivi pieghevoli con due o tre display, oltre ad una o due cerniere che consentono all'utente di piegarli. Le immagini ipotizzano la possibilità di piegare gli schermi verso l'interno e verso l'esterno, a seconda delle esigenze d'uso.

Ovviamente come sempre si tratta di render, che si basano su dei rumor oltre che brevetti, ma che comunque meritano menzione in quanto il trend per il 2019 appare chiaro.

Al momento dalla compagnia americana non sono arrivate avvisaglie di questo tipo, però, ed è probabile che Tim Cook e soci attendano un pò prima di produrre uno smartphone di questo tipo. La tecnologia infatti è sicuramente interessante, ma ad oggi rappresenta un'incognita.