Ecco come potrebbe essere il nuovo iPhone SE 2. In arrivo con ricarica wireless?

Le ultime indiscrezioni, emerse negli scorsi giorni, hanno di nuovo puntato i fari verso iPhone SE 2, il nuovo smartphone di fascia bassa della compagnia di Cupertino che a giudicare dai rumor dovrebbe vedere la luce già a Maggio.

Tale rapporto arriva in controtendenza rispetto a quanto emerso ancora prima, quando alcuni siti avevano battuto la notizia secondo cui Apple avrebbe abbandonato lo sviluppo del dispositivo.



Si partirebbe dalla totale assenza dell'ingresso da 3,5 millimetri per le cuffie, il che vuol dire che nella confezione gli utenti potrebbero trovare l'adattatore per utilizzare gli auricolari tradizionali, o in alternativa saranno costretti ad acquistare un paio di cuffie wireless.

Tuttavia, direttamente da un sito cinese arrivano delle presunte fotografie di iPhone SE 2 che mostrano proprio il dispositivo, svelando di fatto tante nuove informazioni sul cellulare.

La scocca posteriore, almeno a giudicare dalle luci, sembra essere in vetro. Proprio questa rappresenta una novità di non poco rilievo, in quanto una scocca posteriore non in alluminio consentirebbe di ricaricare il dispositivo via wireless. A parte ciò, a livello estetico Apple sembra avere intenzione di cancellare la scocca unibody a favore di un pannello lucido.

A livello tecnico, il nuovo iPhone SE 2 dovrebbe anche includere un processore A10 Fusion. Il debutto è previsto per il prossimo mese.